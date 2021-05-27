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太陽光発電会社社長ら３人逮捕 融資金１１億円以上詐欺容疑
東京地検特捜部は２７日、横浜市西区の太陽光発電関連会社「テクノシステム」が二つの金融機関から１１億円...
5月27日
宇都宮、ＬＲＴの新造車両納入 「ライトライン」、２３年春開業
宇都宮市は２７日、２０２３年３月の開業を目指す次世代型路面電車（ＬＲＴ）の新造車両を市内の車両基地に...
歌舞伎俳優の片岡秀太郎さん死去 人間国宝、上方を代表する女形
上方歌舞伎を代表する女形として活躍した歌舞伎俳優で人間国宝の片岡秀太郎（かたおか・ひでたろう、本名彦...
２年ぶり全国学力テスト 東海でも感染防止対策取りながら
全国学力テストが２７日、東海地方でも実施され、文科省によると、愛知県の公立小中１３７５校、岐阜県の５...
２年ぶり、全国学力テスト実施 小６中３、コロナ影響も調査
小学６年と中学３年の全員を対象にした文部科学省の「全国学力・学習状況調査」（全国学力テスト）が２７日...
「青森の幸」を新幹線で産地直送 東京・上野駅で販売
ＪＲ東日本は２７日、青森県沖で取れた新鮮なトゲクリガニとホタテを、東北新幹線で新青森駅から上野駅へ輸...