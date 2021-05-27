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ワクチン接種で現金要求　警察に計７１件相談、被害も

2021年5月27日 12時39分 (5月27日 12時54分更新)
　新型コロナウイルスのワクチン接種に絡み「お金を払えば、すぐに接種できます」などの不審な電話があったとの相談が、２４日までに全国の警察に計７１件寄せられていたことが２７日、警察庁への取材で分かった。実際の金銭被害も計３件確認された。
　警察庁によると、７１件の相談には「個人情報を教えるとワクチン接種できる」「接種の給付金がある」との内容もあった。

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