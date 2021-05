アイドルグループ・乃木坂46のアンダーメンバー13人が26日、横浜アリーナで無観客生配信ライブ『乃木坂46 アンダーライブ 2021』を開催した。

乃木坂46はシングルごとに選抜とアンダーが変わり、今回の『アンダーライブ』(通称『アンダラ)の出演メンバーは、27thシングル「ごめんねFingers crossed」(6月9日発売)のアンダーメンバー。同シングルに収録されるアンダー曲「錆びたコンパス」センターの山崎怜奈が初座長を務め、今作の活動をもって卒業することを発表している2期生の伊藤純奈、渡辺みり愛にとってはラストライブとなった。

座長の山崎がTOKYO FMで冠番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』(月~木 後1:00)のパーソナリティーを務めているとあり、ライブ全体をラジオ番組に見立てて構成した。オープニングはスタジオでマイクに向かう山崎が「きょうは特別番組『山崎怜奈のアンダラで話したかったこと』をお届けします。まずは1曲お届けしましょう。本日のオープニングナンバーは乃木坂46の27枚目シングルに収録されるアンダー楽曲、ライブでは初披露になるみたいです」と曲紹介。25日にYouTubeでミュージックビデオが公開されたばかりの新曲「錆びたコンパス」を初パフォーマンスした。

セットリストはファンから事前に募集し、1万2000件以上寄せられたというリクエストとメッセージで構成。「表題曲をアンダーメンバーで見たい」とのリクエストには、ファンが「ど肝を抜かれた」というスポーティーなショートパンツの衣装を着用し、中村麗乃センター、渡辺&阪口珠美フロントで「Route 246」をパフォーマンスした。続けて、伊藤理々杏センターで「僕の衝動」、「Out of the blue」を2期生で、和田まあやセンターで「Wilderness world」を披露すると、山崎は和田のダンスに「関節ないんじゃないかというくらいしなやかで。ファンです!」と興奮気味に伝えた。

鈴木絢音と寺田蘭世は「心のモノローグ」をクールに魅せ、佐藤楓センターで「自由の彼方」を披露。“宇宙兄弟”こと北野日奈子と渡辺は「まあいいか?」で小競り合いしながら楽しませた。「13日の金曜日」では寺田のコーディネートによって、黒縁メガネにジャージ姿だった向井葉月がオシャレに大変身。「硬い殻のように抱きしめたい」は中村がソロで歌い、名字に「田」がつく和田、寺田、吉田綾乃クリスティーの“田んぼユニット”は「白米様」をコミカルに披露した。

そして、卒業を控える2人が披露したのは「ショパンの嘘つき」。歌唱力の高い伊藤純奈は伸びやかな歌声を響かせ、ダンスに定評のある渡辺はピアノの演奏にあわせて美しく舞った。ライブ中には「#山崎怜奈のアンダラで話したかったこと」のハッシュタグを付けて、リアルタイムで感想も募集。山崎は「#山崎怜奈のアンダラで話したかったこと」「#アンダーライブ2021」がツイッターのトレンドで1・2位を独占していることをファンに報告し、喜びを分かち合った。

本編ラストは、メンバーからファンへの想いを込めた「誰よりもそばにいたい」。画面にはメンバーの直筆コメントが映し出され、渡辺は「乃木坂46として活動できたこと宝物です。ありがとう」、伊藤純奈は「乃木坂46の伊藤純奈を好きになってくれてありがとうございました!!」とメッセージ。座長の山崎は「ファンの皆さん、何者でもなかった私たちをアイドルにしてくださってありがとうございます」とあいさつし、感謝の気持ちを伝えた。

アンコールでは卒業する2人からのリクエストで、「三角の空き地」を純奈センターで、「君が扇いでくれた」を渡辺センターで披露。山崎は「2人はみんなのことを愛で支えてくれて、尊敬しています。2人がいなかったら今、くじけているメンバーが多いと思うんです。それくらい支えになっていて、そんな2人がいなくなっちゃうのは寂しい」と胸の内を明かした。「最後まで明るく送り出したい」と言っていたが、終演後のモバイル会員限定のアフター配信では、メンバー一人ひとりが卒業する2人にメッセージを伝えながら号泣。ファンの涙も誘っていた。

■出演メンバー

伊藤純奈/伊藤理々杏/北野日奈子/阪口珠美/佐藤楓/鈴木絢音/寺田蘭世/中村麗乃/向井葉月/山崎怜奈/吉田綾乃クリスティー/渡辺みり愛/和田まあや

■『乃木坂46 アンダーライブ 2021』セットリスト

Overture

01. 錆びたコンパス

02. 風船は生きている

03. My rule

04. ここにいる理由

05. Route 246

06. 僕の衝動

07. Out of the blue

08. Wilderness world

09. 心のモノローグ

10. 自由の彼方

11. まあいいか?

12. 13日の金曜日

13. 硬い殻のように抱きしめたい

14. 白米様

15. ショパンの嘘つき

16. 嫉妬の権利

17. 滑走路

18. 日常

19. 自惚れビーチ

20. 口ほどにもないKISS

21. 誰よりもそばにいたい

【アンコール】

EN1. 三角の空き地

EN2. 君が扇いでくれた

EN3. 乃木坂の詩

