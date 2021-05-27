東近江市は二十六日、三十一日開会の市議会六月定例会に提出する本年度一般会計補正予算案を発表した。当初予算は二月の市長選を控え、継続事業中心の骨格予算だったため、新型コロナ対策や政策的経費を盛り込んで肉付けした。

補正後の一般会計の総額は十八億九千万円増の四百九十三億九千万円で、前年度当初と比べ四億一千万円（０・８％）減となった。

新型コロナ対策では、接種事業に九千九百万円、中小企業や小規模事業者支援に六千万円、保育施設の感染症対策に二千七百万円を計上。予備費は一億五千万円を増額した。

新規事業では、近江鉄道関連の政策が目立つ。市が整備を進める蒲生医療センターへの通院や見舞いの人らの利用を見込み、桜川−朝日大塚駅間に「蒲生新駅」（仮称）を設置する検討業務に五百万円を盛った。ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング事業に五千五百万円、運賃を割安にする特別乗車券の発行業務に千二百万円を見込む。

子育て支援では、民間保育所の経営安定化補助に九百四十万円、人材確保の補助に三百四十万円を計上。市は「十年先、二十年先を見据えた未来志向の予算」としている。 （斎藤航輝）



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