俳優の木村拓哉(48)と歌手の工藤静香(50)の次女で、モデルのKoki,(18)が26日、自身のインスタグラムに新規投稿。オリーブの木の前でルイヴィトンのバッグを肩から掛け、さわやかな白シャツ姿を披露した。

Koki,は「Under the olive tree」(オリーブの木の下で)「I am in love with this beautiful bag ♥ The material and the silhouette」(このきれいなバッグが大のお気に入りです。生地とシルエットが素敵です)と英語でつづった。

また、日本語では「今年も沢山オリーブが成ります様に!」と願った。投稿10分ほどで9000人以上が「いいね!」を付けた。