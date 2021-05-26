King & Prince公式YouTubeチャンネルにて「koi-wazurai」YouTube Editが公開

人気グループ・King ＆ Princeが、デビュー記念日の23日に開設したYouTube公式チャンネルで4thシングル「koi-wazurai」（2019年8月発売）のミュージックビデオYouTube Editを、きょう26日正午に公開する。

King ＆ Princeはデビューシングル「シンデレラガール」から、最新7thシングル「Magic Touch／Beating Hearts」（19日発売）まで7作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得。KinKi Kids、KAT-TUNに次ぐ13年ぶり史上3組目となる1stシングルから7作連続で初週売上30万枚突破を達成した。

YouTubeのKing ＆ Prince公式チャンネルでは、これまでに発売されたシングルのミュージックビデオの「YouTube Edit」を５月30日まで毎日公開予定。30日午後8時からはキンプリ初のインスタライブも決定している。

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