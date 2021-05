Amazon Prime Videoのオリジナル番組『ザ・マスクド・シンガー』9月3日より独占配信。番組MCに大泉洋が就任 (C)2021 Amazon Content Services LLC

「WHO IS BEHIND THE MASK 歌っているのは誰だ!?」 世界50ヶ国で大ヒットしている音楽ライブエンターテイメント番組『ザ・マスクド・シンガー』の日本初上陸が決定。MCに、俳優、タレント、声優、作家、歌手、コメディアンなどさまざまな顔を持つ大泉洋を迎え、Amazonはの映像配信サービス「Amazon Prime Video」で、プライム会員向けに9月3日より独占配信される(本編全9話、初回3話以降、毎週金曜順次配信)。

最新のヒット曲から懐かしの名曲まで、世代を超えて愛されている楽曲を用いた至極のパフォーマンスを披露するマスクド・シンガーに扮するのは、誰もが知る有名人。芸能界、スポーツ界、文化界など、各界の大スターたち総勢12人が集結し、極上のパフォーマンスバトルで熱い火花を散らす。

一方、マスクを被ったパフォーマーたちの圧倒的なパフォーマンスと歌声やヒントを基に、マスクの中の有名人を推理するパネリスト陣にも豪華な顔ぶれが予定されている(パネリストは後日発表)。

会場内の観客と、パネリストたちの投票により、見事最後まで勝ち残ったベストシンガーには優勝者の証であるゴールデンマスクが授与される。果たして最後の1人に選ばれる有名人は誰なのか?

ガチンコのカラオケ勝ち抜きバトルのドキドキ、マスクの中の人を推理するワクワク、そして、素顔明らかになった時の思いもよらないサプライズをもたらす意外な人物たちに、毎回注目が集まるのは必至だ。

日本の音楽番組の最高峰『第71回NHK紅白歌合戦』白組司会の経験を引っさげ、番組MCに就任した大泉は「海外で大人気の番組のMC ということで不安もありますが、Amazon Prime Videoの配信という、自分にとって新たなステージでのチャレンジにとてもワクワクしています。“マスクの中に入っているのは誰だろう”と、ご家族やお友達など、みんなで一緒になって楽しめる番組ですので、是非ご期待

下さい」と、コメントを寄せている。

Amazon スタジオ アジアパシフィックの責任者であるエリカ・ノース氏は、「THE MASKED SINGER の大胆で斬新な番組フォーマットは瞬く間に世界中の視聴者を魅了してきました。世界50ヶ国以上で放送され、大ヒットしている人気番組をPrime Videoより日本のお客様に初めてお届けできることになり、大変うれしく思います。視聴者の皆様は、魅力的で精巧な衣装とサプライズに満ちたこの番組の虜(とりこ)になり、ご家族や友人、そして日本中の人々と一緒に、どのお気に入りの有名人が仮面の裏で歌っているのかを推理して楽しんでいただけるでしょう。ここでしか見ることのできない 感動・興奮・驚きがすべて詰まったエンターテイメントと素晴らしいパフォーマンスに是非ご期待下さい」と、番組の成功を確信している。

