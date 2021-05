マリエ

タレントのマリエ(33)が25日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿で砂浜に寝転がった姿を披露した。

マリエは「I'm sure what I needed to feel;) sunshine and ocean」(私には何を感じる必要があるか確信しています。それは日光と海です)とコメントを添えた。

フォロワーらは「とても素敵です」「ナイスボディー」「デビューした若い頃は、ちょっと破天荒キャラ的な感じでしたがその面影と片鱗は残さずに大人になられたんだなって思って新ためてファンになりました」などと称賛した。