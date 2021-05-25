【中日】さあ交流戦開幕 根尾が8番・右翼、木下拓7番・捕手でスタメン復帰
2021年5月25日 17時04分
◇25日 中日―ソフトバンク戦(バンテリンドームナゴヤ)
交流戦開幕戦で予定されているスターティングメンバーが発表され、3試合連続ヒット中の中日・根尾昂内野手(21)は「8番・右翼」でスタメン。23日に欠場した木下拓哉捕手(29)は「7番・捕手」でスタメン復帰する。
先発の柳裕也投手(27)は防御率1・83、67奪三振いずれも両リーグトップ。打率パ・リーグトップのタカ打線を封じ、ともに宮崎県出身の武田との投げ合いを制したい。
【ソフトバンク】
1番・二・周東
2番・遊・牧原大
3番・左・栗原
4番・右・柳田
5番・一・中村晃
6番・捕・甲斐
7番・中・上林
8番・三・松田
9番・投・武田
1番・二・周東
2番・遊・牧原大
3番・左・栗原
4番・右・柳田
5番・一・中村晃
6番・捕・甲斐
7番・中・上林
8番・三・松田
9番・投・武田
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・根尾
9番・投・柳
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・根尾
9番・投・柳
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