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【中日】さあ交流戦開幕　根尾が8番・右翼、木下拓7番・捕手でスタメン復帰

2021年5月25日 17時04分

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先発する柳

先発する柳

◇25日　中日―ソフトバンク戦(バンテリンドームナゴヤ)
　交流戦開幕戦で予定されているスターティングメンバーが発表され、3試合連続ヒット中の中日・根尾昂内野手(21)は「8番・右翼」でスタメン。23日に欠場した木下拓哉捕手(29)は「7番・捕手」でスタメン復帰する。
　先発の柳裕也投手(27)は防御率1・83、67奪三振いずれも両リーグトップ。打率パ・リーグトップのタカ打線を封じ、ともに宮崎県出身の武田との投げ合いを制したい。
【ソフトバンク】
1番・二・周東
2番・遊・牧原大
3番・左・栗原
4番・右・柳田
5番・一・中村晃
6番・捕・甲斐
7番・中・上林
8番・三・松田
9番・投・武田
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・根尾
9番・投・柳

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