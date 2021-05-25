先発する柳

◇25日 中日―ソフトバンク戦(バンテリンドームナゴヤ)

交流戦開幕戦で予定されているスターティングメンバーが発表され、3試合連続ヒット中の中日・根尾昂内野手(21)は「8番・右翼」でスタメン。23日に欠場した木下拓哉捕手(29)は「7番・捕手」でスタメン復帰する。

先発の柳裕也投手(27)は防御率1・83、67奪三振いずれも両リーグトップ。打率パ・リーグトップのタカ打線を封じ、ともに宮崎県出身の武田との投げ合いを制したい。

【ソフトバンク】

1番・二・周東

2番・遊・牧原大

3番・左・栗原

4番・右・柳田

5番・一・中村晃

6番・捕・甲斐

7番・中・上林

8番・三・松田

9番・投・武田

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・左・福田

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・二・阿部

7番・捕・木下拓

8番・右・根尾

9番・投・柳