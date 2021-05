HBOドキュメンタリー『ウディ・アレン VS ミア・ファロー』動画配信サービス「U-NEXT」で5月26日より独占配信

『アニー・ホール』『マンハッタン』『ブルージャスミン』『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』など、アカデミー賞92年間の歴史上4番目に多いノミネート歴を誇る映画界の巨匠ウディ・アレンに関する一大スキャンダルの真実に迫る、HBOドキュメンタリー『ウディ・アレン VS ミア・ファロー』(原題:Allen V. Farrow)が、動画配信サービス「U-NEXT」で26日より独占配信される(毎週水曜日に1話ずつ配信、全4話)。

ウッディ・アレンと女優のミア・ファロー。ふたりは、ハリウッドきってのパワーカップルとして知られていたものの、1992年にファローがアレンによる当時7歳の養女ディランへの性的虐待を告発。アレンは虐待を否定し、証拠不十分として訴追されることなく94年に裁判は終了した。

しかし、世間を揺るがしたスキャンダルから26年の時を経た2018年、成人した養女ディランがテレビのインタビューでアレンを再告発。ドリュー・バリモア、グレタ・ガーウィグやコリン・ファース、ティモシー・シャラメやセレーナ・ゴメスなど多くのハリウッドスターが、「アレンの映画に出演したことを後悔」「二度と彼の作品には出ない」と発言する一方、旧友であるダイアン・キートンやアレック・ボールドウィン、スカーレット・ヨハンソンはアレンを擁護するなど、ハリウッド中を巻き込んだ論争が再熱している。

「知っていると思われている事は氷山の一角に過ぎない」――当事者が語る事件の裏側。当時センセーショナルな見出しがメディアを賑わす裏側で、実際には何が起きていたのか? 映画、TVドラマに加え、オリジナルドキュメンタリーでも高い評価を集めるHBO制作の本作では、2年間にわたる緻密なリサーチの末に、今まで世に出ることのなかった当時の電話の通話記録やファミリームービー、裁判書類や警察の証拠品などを特別に入手。

ミア・ファローや養女ディラン、そしてファローとアレンの息子でジャーナリストのローナン・ファロー、友人や親戚、捜査に関わった人々の独占インタビューを織り交ぜながら、真相に迫る。

