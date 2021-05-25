人気アイドルグループ・日向坂46の影山優佳・東村芽依・高瀬愛奈が、25日発売の写真週刊誌『FLASH』（光文社）に登場。26日発売の5thシングル「君しか勝たん」のミュージックビデオの撮影裏話や、一期生としての5年間の絆を語り合った。

3人は2016年5月に前身グループの「けやき坂46（ひらがなけやき）」に加入。それから5年、グループ改名＆CDデビュー、紅白歌合戦出場とアイドルとしてトップスピードで駆け抜けてきた。今回は3人の撮り下ろしグラビアとともに、これまでの歩みを振り返る。

同号にはそのほか、#ババババンビの水湊みお、ゆきぽよ、川村那月などが登場。表紙を飾ったのは女優の剛力彩芽。

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