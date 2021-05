NCT DREAM『Hot Sauce : NCT DREAM Vol.1』(輸入盤/5月11日発売)

ボーイズグループ・NCT DREAM(エヌシーティー ドリーム)の最新アルバム『Hot Sauce : NCT DREAM Vol.1』が、週間3.9万枚を売り上げ、5月25日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で通算2作目の1位を獲得。累積売上は4.5万枚となった。

NCT DREAMは、活動グループ、メンバー数の制限がない、新たな概念をもった「開放と拡張」をコンセプトに結成されたSM ENTERTAINMENT所属の男性グループ「NCT」の派生ユニット。

なお、1970/1/5付より開始した「オリコン週間アルバムランキング」において、本作がオリコン史上1600作目の1位となった【※】。同ランキング最初の1位作品は、森進一『花と涙/森進一のすべて』。以来、51年5ヵ月で1600作目に到達した。

【※】節目のオリコン週間アルバムランキング1位作品

1作目:森進一『花と涙/森進一のすべて』(1970/1/5付)、

100作目:岸田智史『モーニング』(1979/7/9付)

200作目:オフコース『The Best Year of My Life』(1984/7/2付)

300作目:渡辺美里『ribbon』(1988/6/6付)

400作目:LINDBERG 『LINDBERG IV』(1991/4/29付)

500作目:ZARD『OH MY LOVE』(1994/6/13付)

600作目:THE YELLOW MONKEY『SICKS』(1997/2/3付)

700作目:SNAIL RAMP『FRESH BRASH OLD MAN』(2000/1/31付)

800作目:B’z『GREEN』(2002/7/15付)

900作目:B’z 『THE CIRCLE』(2005/4/18付)

1000作目:V6『Voyager』(2007/9/24付)

1100作目:東方神起『BEST SELECTION 2010』(2010/3/1付)

1200作目:aiko『時のシルエット』(2012/7/2付)

1300作目:D-LITE(from BIGBANG)『でぃらいと』(2014/11/10付)

1400作目:BIGBANG『MADE』(2017/2/27付)

1500作目:back number『MAGIC』(2019/4/8付)

1600作目:NCT DREAM『Hot Sauce : NCT DREAM』

<オリコン調べ(5/31付:集計期間:5月17日~5月23日)>

