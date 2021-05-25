NCT DREAM『Hot Sauce : NCT DREAM Vol.1』（輸入盤／5月11日発売）

ボーイズグループ・NCT DREAM（エヌシーティー ドリーム）の最新アルバム『Hot Sauce : NCT DREAM Vol.1』が、週間3.9万枚を売り上げ、5月25日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で通算2作目の1位を獲得。累積売上は4.5万枚となった。

NCT DREAMは、活動グループ、メンバー数の制限がない、新たな概念をもった「開放と拡張」をコンセプトに結成されたSM ENTERTAINMENT所属の男性グループ「NCT」の派生ユニット。

なお、1970/1/5付より開始した「オリコン週間アルバムランキング」において、本作がオリコン史上1600作目の1位となった【※】。同ランキング最初の1位作品は、森進一『花と涙／森進一のすべて』。以来、51年5ヵ月で1600作目に到達した。

【※】節目のオリコン週間アルバムランキング1位作品

1作目：森進一『花と涙／森進一のすべて』（1970/1/5付）、

100作目：岸田智史『モーニング』（1979/7/9付）

200作目：オフコース『The Best Year of My Life』（1984/7/2付）

300作目：渡辺美里『ribbon』（1988/6/6付）

400作目：LINDBERG 『LINDBERG IV』（1991/4/29付）

500作目：ZARD『OH MY LOVE』（1994/6/13付）

600作目：THE YELLOW MONKEY『SICKS』（1997/2/3付）

700作目：SNAIL RAMP『FRESH BRASH OLD MAN』（2000/1/31付）

800作目：B’z『GREEN』（2002/7/15付）

900作目：B’z 『THE CIRCLE』（2005/4/18付）

1000作目：V6『Voyager』（2007/9/24付）

1100作目：東方神起『BEST SELECTION 2010』（2010/3/1付）

1200作目：aiko『時のシルエット』（2012/7/2付）

1300作目：D-LITE（from BIGBANG）『でぃらいと』（2014/11/10付）

1400作目：BIGBANG『MADE』（2017/2/27付）

1500作目：back number『MAGIC』（2019/4/8付）

1600作目：NCT DREAM『Hot Sauce : NCT DREAM』

＜オリコン調べ（5/31付：集計期間:5月17日～5月23日）＞

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