オードリー （C）ORICON NewS inc.

ニッポン放送は24日、4月19日から24日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、2016年2月度調査以来、31回連続で単独首位を獲得したと発表した（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。

そのほか『ナインティナインANN』（毎週木曜 深1：00）『ANN0』（週5曜日平均 月～木 深3：00～4：30、金 深3：00～5：00）、『佐久間宣行ANN0』（毎週水曜 深1：00）、『三四郎ANN0』（毎週金曜 深3：00）も単独首位を獲得するなど、好調ぶりをうかがわせた。

■全局中同時間帯単独首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）

『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月～金 前11：30）

『春風亭一之輔あなたとハッピー！』（毎週金曜 前8：00）

『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00）

『渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10』（毎週木曜 後10：00）

『さだまさしのオールナイトニッポンGOLD』（4月23日 後10：00）

『ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回』（毎週土曜 前11：00）

『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）

『薬師丸ひろ子ハート・デリバリー』（毎週日曜 前8：30）

『藤ヶ谷太輔Peaceful Days』（毎週土曜 後10：30）

『中居正広ON ON AIR』（毎週土曜 後11：00）

『ももいろクローバーZ ももクロくらぶ xoxo』（毎週日曜 後10：00）

『櫻坂46こちら有楽町星空放送局』（毎週日曜 後11：00）

『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）

『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）

『オールナイトニッポン0（ZERO）』（週5曜日平均 月～木 深3：00～4：30、金曜 深3：00～5：00）

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）

『三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週金曜 深3：00）

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