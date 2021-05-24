『オードリーANN』聴取率V31達成 ナイナイ・佐久間氏・三四郎も単独首位【単独首位番組一覧あり】
2021年5月24日 13時58分 (5月24日 15時05分更新)
ニッポン放送は24日、4月19日から24日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、2016年2月度調査以来、31回連続で単独首位を獲得したと発表した（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。
そのほか『ナインティナインANN』（毎週木曜 深1：00）『ANN0』（週5曜日平均 月～木 深3：00～4：30、金 深3：00～5：00）、『佐久間宣行ANN0』（毎週水曜 深1：00）、『三四郎ANN0』（毎週金曜 深3：00）も単独首位を獲得するなど、好調ぶりをうかがわせた。
■全局中同時間帯単独首位獲得番組（個人全体：12歳～69歳・男女）
『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月～金 前11：30）
『春風亭一之輔あなたとハッピー！』（毎週金曜 前8：00）
『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00）
『渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10』（毎週木曜 後10：00）
『さだまさしのオールナイトニッポンGOLD』（4月23日 後10：00）
『ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回』（毎週土曜 前11：00）
『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）
『薬師丸ひろ子ハート・デリバリー』（毎週日曜 前8：30）
『藤ヶ谷太輔Peaceful Days』（毎週土曜 後10：30）
『中居正広ON ON AIR』（毎週土曜 後11：00）
『ももいろクローバーZ ももクロくらぶ xoxo』（毎週日曜 後10：00）
『櫻坂46こちら有楽町星空放送局』（毎週日曜 後11：00）
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）
『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）
『オールナイトニッポン0（ZERO）』（週5曜日平均 月～木 深3：00～4：30、金曜 深3：00～5：00）
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）
『三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週金曜 深3：00）
『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月～金 前11：30）
『春風亭一之輔あなたとハッピー！』（毎週金曜 前8：00）
『ニッポン放送ショウアップナイター』（火～日 後6：00）
『渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10』（毎週木曜 後10：00）
『さだまさしのオールナイトニッポンGOLD』（4月23日 後10：00）
『ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回』（毎週土曜 前11：00）
『イルカのミュージックハーモニー』（毎週日曜 前7：00）
『薬師丸ひろ子ハート・デリバリー』（毎週日曜 前8：30）
『藤ヶ谷太輔Peaceful Days』（毎週土曜 後10：30）
『中居正広ON ON AIR』（毎週土曜 後11：00）
『ももいろクローバーZ ももクロくらぶ xoxo』（毎週日曜 後10：00）
『櫻坂46こちら有楽町星空放送局』（毎週日曜 後11：00）
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）
『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）
『オールナイトニッポン0（ZERO）』（週5曜日平均 月～木 深3：00～4：30、金曜 深3：00～5：00）
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週水曜 深3：00）
『三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週金曜 深3：00）
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