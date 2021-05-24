King ＆ Prince、30日午後8時からインスタライブ実施 2ndシングル「Memorial」YouTube Edit公開も
2021年5月24日 11時00分 (5月24日 12時05分更新)
人気グループ・King ＆ Princeが、30日午後8時よりインスタライブを行うと24日、発表した。
King ＆ Princeは2018年5月23日、1stシングル「シンデレラガール」でデビュー。今月19日にはダンスをテーマにした7thシングル「Magic Touch／Beating Hearts」で新境地を切り拓き、きのう23日に3周年を迎えた。CDデビュー3周年を迎えたことを記念し、公式SNS（ツイッター、インスタグラム）のアカウントおよびYouTube公式チャンネルを開設した。
また、24日正午より公式YouTubeチャンネルにて2ndシングル「Memorial」YouTube Editを公開する。
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