◇23日 中日―巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、中日は京田に代わって三ツ俣大樹内野手（29）が「2番・遊撃」で、木下拓に代わって桂依央利捕手（29）が「8番・捕手」でスタメン入り。桂は今季初先発。2試合連続安打中の根尾昂内野手（21）は「7番・右翼」で出場する。

先発は福谷浩司投手（30）。巨人とは4イニング5失点だった4月15日（東京ドーム）以来、今季2度目の対戦。4戦ぶりの白星を狙う。

【巨人】

1番・右・梶谷

2番・左・ウィーラー

3番・二・吉川

4番・三・岡本和

5番・一・スモーク

6番・中・丸

7番・遊・広岡

8番・捕・炭谷

9番・投・今村

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・左・福田

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・二・阿部

7番・右・根尾

8番・捕・桂

9番・投・福谷