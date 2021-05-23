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【中日スタメン】京田陽太がスタメン外れる 2番・遊撃に三ツ俣大樹 捕手は桂依央利が先発マスク

2021年5月23日 13時27分

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「2番・遊撃」で先発する三ツ俣

「2番・遊撃」で先発する三ツ俣

◇23日　中日―巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、中日は京田に代わって三ツ俣大樹内野手（29）が「2番・遊撃」で、木下拓に代わって桂依央利捕手（29）が「8番・捕手」でスタメン入り。桂は今季初先発。2試合連続安打中の根尾昂内野手（21）は「7番・右翼」で出場する。
　先発は福谷浩司投手（30）。巨人とは4イニング5失点だった4月15日（東京ドーム）以来、今季2度目の対戦。4戦ぶりの白星を狙う。
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・左・ウィーラー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・中・丸
7番・遊・広岡
8番・捕・炭谷
9番・投・今村
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・桂
9番・投・福谷

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