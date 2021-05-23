【中日スタメン】京田陽太がスタメン外れる 2番・遊撃に三ツ俣大樹 捕手は桂依央利が先発マスク
2021年5月23日 13時27分
◇23日 中日―巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日は京田に代わって三ツ俣大樹内野手（29）が「2番・遊撃」で、木下拓に代わって桂依央利捕手（29）が「8番・捕手」でスタメン入り。桂は今季初先発。2試合連続安打中の根尾昂内野手（21）は「7番・右翼」で出場する。
先発は福谷浩司投手（30）。巨人とは4イニング5失点だった4月15日（東京ドーム）以来、今季2度目の対戦。4戦ぶりの白星を狙う。
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・左・ウィーラー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・中・丸
7番・遊・広岡
8番・捕・炭谷
9番・投・今村
1番・右・梶谷
2番・左・ウィーラー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・中・丸
7番・遊・広岡
8番・捕・炭谷
9番・投・今村
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・桂
9番・投・福谷
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・桂
9番・投・福谷
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