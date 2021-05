単独ライブ『BE LIGHT』を実施したRAISE A SUILEN(C)BanG Dream! Project(Photo:ハタサトシ、斎藤チホ)

アニメ、スマホゲーム、声優によるリアルライブ、コミックなどメディアミックス展開している次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』(バンドリ!)から誕生したリアルバンド・RAISE A SUILENが22日、東京・Zepp Hanedaにて単独ライブ『BE LIGHT』を実施した。

『バンドリ!』は、スマホゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』を中心にアニメ、ライブ、漫画などを展開。RAISE A SUILENは、Raychell(Ba.&Vo.・レイヤ役)、小原莉子(Gt.・ロック役)、夏芽(Dr.・マスキング役)、倉知玲鳳(Key.・パレオ役)、紡木吏佐(DJ・チュチュ役)の5人組。

この日は、「A DECLARATION OF ×××」「R・I・O・T」などアンコールなしで全13曲を熱唱。グループ初のZeppツアーの幕開けを飾り、今後は、6月2日に愛知・Zepp Nagoya、30日に大阪・Zepp Nambaでもライブが開催される。

■RAISE A SUILEN ZEPP TOUR 2021「BE LIGHT」東京公演セットリスト

01.EXPOSE ‘Burn out!!!’

02.Invincible Fighter

03.HELL! or HELL?

04.UNSTOPPABLE

05.SOUL SOLDIER

06.A DECLARATION OF ×××

07.EXIST

08.mind of Prominence

09.Takin‘ my Heart

10.OUTSIDER RODEO

11.DRIVE US CRAZY

12.!NVADE SHOW!

13.R・I・O・T

関連キーワード アニメ