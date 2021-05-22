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ソ７―２オ（２２日）　ソフトバンクが１２安打快勝

2021年5月22日 16時38分 (5月22日 16時57分更新)
　１回ソフトバンク１死一、三塁、柳田が右越えに先制３ランを放つ＝ペイペイドーム

　１回ソフトバンク１死一、三塁、柳田が右越えに先制３ランを放つ＝ペイペイドーム

　ソフトバンクが１２安打７得点で快勝した。柳田が一回に９号３ラン、三回に適時打を放つ。六回はバレンティンの適時二塁打などで３点を加えた。マルティネスが７回２安打無失点で３勝目を挙げた。オリックスは田嶋が序盤で崩れた。

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