ソフトバンクが１２安打７得点で快勝した。柳田が一回に９号３ラン、三回に適時打を放つ。六回はバレンティンの適時二塁打などで３点を加えた。マルティネスが７回２安打無失点で３勝目を挙げた。オリックスは田嶋が序盤で崩れた。