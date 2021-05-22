【J1名古屋】前戦負傷交代した丸山に代わり木本が先発 1カ月ぶりの連勝を目指し敵地で徳島戦
2021年5月22日 16時26分
◇22日 J1第15節 徳島―名古屋（鳴門大塚）
名古屋グランパスのメンバーが試合前に発表され、15日の清水戦（アイスタ）で負傷交代したDF丸山祐市（31）に代わってDF木本恭生（27）が先発入りする。2019年8月以来となる丸山不在の状況で、1カ月ぶりの連勝を目指し敵地へと乗り込む。
両チームの先発メンバーは以下の通り。
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF中谷 進之介
DF木本 恭生
DF吉田 豊
DF成瀬 竣平
MF米本 拓司
MF稲垣 祥
FW柿谷 曜一朗
FWシャビエル
FW相馬 勇紀
FWマテウス
GKランゲラック
DF中谷 進之介
DF木本 恭生
DF吉田 豊
DF成瀬 竣平
MF米本 拓司
MF稲垣 祥
FW柿谷 曜一朗
FWシャビエル
FW相馬 勇紀
FWマテウス
【徳島ヴォルティス】
GK上福元 直人
DF岸本 武流
DFドゥシャン
DFカカ
DFジエゴ
MF岩尾 憲
MF小西 雄大
MF鈴木 徳真
FW杉森 考起
FW宮代 大聖
FW垣田 裕暉
GK上福元 直人
DF岸本 武流
DFドゥシャン
DFカカ
DFジエゴ
MF岩尾 憲
MF小西 雄大
MF鈴木 徳真
FW杉森 考起
FW宮代 大聖
FW垣田 裕暉
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