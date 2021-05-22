本文へ移動

【J1名古屋】前戦負傷交代した丸山に代わり木本が先発 1カ月ぶりの連勝を目指し敵地で徳島戦

2021年5月22日 16時26分

このエントリーをはてなブックマークに追加
木本恭生

木本恭生

◇22日　J1第15節　徳島―名古屋（鳴門大塚）
　名古屋グランパスのメンバーが試合前に発表され、15日の清水戦（アイスタ）で負傷交代したDF丸山祐市（31）に代わってDF木本恭生（27）が先発入りする。2019年8月以来となる丸山不在の状況で、1カ月ぶりの連勝を目指し敵地へと乗り込む。
　両チームの先発メンバーは以下の通り。
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF中谷　進之介
DF木本　恭生
DF吉田　豊
DF成瀬　竣平
MF米本　拓司
MF稲垣　祥
FW柿谷　曜一朗
FWシャビエル
FW相馬　勇紀
FWマテウス
【徳島ヴォルティス】
GK上福元　直人
DF岸本　武流
DFドゥシャン
DFカカ
DFジエゴ
MF岩尾　憲
MF小西　雄大
MF鈴木　徳真
FW杉森　考起
FW宮代　大聖
FW垣田　裕暉

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ