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【中日スタメン】根尾が８番・右翼で4試合ぶりスタメン ロドリゲスは五輪予選前”ラス投”を勝利で！

2021年5月22日 13時31分

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先発のロドリゲス

先発のロドリゲス

◇22日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、前日に代打で二塁打を放った根尾昂内野手（21）が「8番・右翼」で4試合ぶりのスタメン復帰となった。
　先発はジャリエル・ロドリゲス投手（24）。今季初登板となった13日の阪神戦（甲子園）では6回3分の2で1失点と好投。東京五輪米大陸予選にキューバ代表として臨むため24日からはチームを離れる。それを控えた登板で今季初勝利をつかみたい。
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・左・ウィーラー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・中・丸
7番・遊・広岡
8番・捕・炭谷
9番・投・サンチェス
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・右・根尾
9番・投・ロドリゲス

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