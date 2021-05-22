【中日スタメン】根尾が８番・右翼で4試合ぶりスタメン ロドリゲスは五輪予選前”ラス投”を勝利で！
2021年5月22日 13時31分
◇22日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、前日に代打で二塁打を放った根尾昂内野手（21）が「8番・右翼」で4試合ぶりのスタメン復帰となった。
先発はジャリエル・ロドリゲス投手（24）。今季初登板となった13日の阪神戦（甲子園）では6回3分の2で1失点と好投。東京五輪米大陸予選にキューバ代表として臨むため24日からはチームを離れる。それを控えた登板で今季初勝利をつかみたい。
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・左・ウィーラー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・中・丸
7番・遊・広岡
8番・捕・炭谷
9番・投・サンチェス
1番・右・梶谷
2番・左・ウィーラー
3番・二・吉川
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・中・丸
7番・遊・広岡
8番・捕・炭谷
9番・投・サンチェス
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・右・根尾
9番・投・ロドリゲス
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・右・根尾
9番・投・ロドリゲス
PR情報