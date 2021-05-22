先発のロドリゲス

◇22日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、前日に代打で二塁打を放った根尾昂内野手（21）が「8番・右翼」で4試合ぶりのスタメン復帰となった。

先発はジャリエル・ロドリゲス投手（24）。今季初登板となった13日の阪神戦（甲子園）では6回3分の2で1失点と好投。東京五輪米大陸予選にキューバ代表として臨むため24日からはチームを離れる。それを控えた登板で今季初勝利をつかみたい。

【巨人】

1番・右・梶谷

2番・左・ウィーラー

3番・二・吉川

4番・三・岡本和

5番・一・スモーク

6番・中・丸

7番・遊・広岡

8番・捕・炭谷

9番・投・サンチェス

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・左・福田

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・捕・木下拓

7番・二・阿部

8番・右・根尾

9番・投・ロドリゲス