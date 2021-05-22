先発・藤浪に近本、大山、佐藤輝…阪神は１軍選手ズラリ！中日の先発は梅津【中日２軍】
2021年5月22日 12時23分
◇22日 ウエスタン・リーグ 阪神―中日（鳴尾浜）
1軍での登板間隔が空いたため、2軍で調整登板となった中日・梅津晃大投手（24）が22日、ウエスタン・リーグの阪神戦（鳴尾浜）に先発する。先発で5イニング1失点（自責0）と好投した3日のDeNA戦（バンテリン）以来、中18日と久々の登板となる。
1軍の広島3連戦延期を受け、阪神は佐藤輝、近本らが調整出場し、1軍打者が先発オーダーにズラリと並び、梅津にとって、調整登板としては申し分のない相手となる。
両チームの先発オーダーは以下の通り。
【中日】
1番・溝脇（二塁）
2番・伊藤（中堅）
3番・遠藤（DH）
4番・石川昂（三塁）
5番・平田（右翼）
6番・堂上（遊撃）
7番・岡林（左翼）
8番・郡司（捕手）
9番・石垣（一塁）
先発投手・梅津
1番・溝脇（二塁）
2番・伊藤（中堅）
3番・遠藤（DH）
4番・石川昂（三塁）
5番・平田（右翼）
6番・堂上（遊撃）
7番・岡林（左翼）
8番・郡司（捕手）
9番・石垣（一塁）
先発投手・梅津
【阪神】
1番・近本（中堅）
2番・中野（遊撃）
3番・糸井（DH）
4番・大山（三塁）
5番・佐藤輝（右翼）
6番・ロハス（左翼）
7番・板山（一塁）
8番・坂本（捕手）
9番・小幡（二塁）
先発投手・藤浪
1番・近本（中堅）
2番・中野（遊撃）
3番・糸井（DH）
4番・大山（三塁）
5番・佐藤輝（右翼）
6番・ロハス（左翼）
7番・板山（一塁）
8番・坂本（捕手）
9番・小幡（二塁）
先発投手・藤浪
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