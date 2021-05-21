5/24付シングルランキング1位はHey!Say!JUMPの「ネガティブファイター」
2021年5月21日 17時00分 (5月21日 17時07分更新)
Hey! Say! JUMPの最新シングル「ネガティブファイター」が、前作「Your Song」の初週売上21.0万枚を上回る21.5万枚で、5月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： ネガティブファイター ／ Hey!Say!JUMP
2位： 君とどこかへ行きたい ／ HKT48
3位： Kura Kura ／ TWICE
4位： CHALLENGER(Born To Be Wild) ／ JO1
5位： ひとりじゃない ／ SEVENTEEN
6位： ANSWER... SHADOW ／ OMI
7位： HON-NO/IZA!! ／ EMPiRE
8位： サムシング・ニュー ／ ジャニーズWEST
9位： ないない ／ ReoNa
10位： ストロボメモリー ／ 内田真礼
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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