Hey! Say! JUMPの最新シングル「ネガティブファイター」が、前作「Your Song」の初週売上21.0万枚を上回る21.5万枚で、5月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： ネガティブファイター ／ Hey!Say!JUMP

2位： 君とどこかへ行きたい ／ HKT48

3位： Kura Kura ／ TWICE

4位： CHALLENGER(Born To Be Wild) ／ JO1

5位： ひとりじゃない ／ SEVENTEEN

6位： ANSWER... SHADOW ／ OMI

7位： HON-NO/IZA!! ／ EMPiRE

8位： サムシング・ニュー ／ ジャニーズWEST

9位： ないない ／ ReoNa

10位： ストロボメモリー ／ 内田真礼

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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