アニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編のオリジナルサウンドトラック発売

26日発売のTVアニメ『「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』オリジナルサウンドトラックのジャケットと収録楽曲情報が解禁された。あわせて、視聴動画も公開された。

梶浦由記氏・椎名豪氏による劇伴39曲(サントラ用新規エディット曲&Blu-ray/DVD特典CD収録劇伴を一部再録)に、OPテーマ『紅蓮華』テレビサイズ、EDテーマ「from the edge」テレビサイズ、第19話挿入歌「竈門炭治郎のうた」を加えた、全42曲を2枚組で収録。価格は3850円(税込)。

■収録曲

<ディスク1>

01. 紅蓮華 -TV ver.-/LiSA

02. 家族 -OST ver.-

03. brace up and run!

04. survive and get the blade, boy

05. 鬼殺隊 -OST ver.-

06. 訓練

07. 錆兎 出現

08. 真菰 -OST ver.-

09. 浄

10. 水の呼吸~手鬼

11. 不思議~竈門炭治郎~鎹鴉と共に

12. 鬼

13. 鬼舞辻無惨 -OST ver.-

14. 珠世 -OST ver.-

15. 朱紗丸と矢琶羽との戦闘

16. 禰豆子~ずっと一緒

17. 我妻善逸

18. 嘴平伊之助

19. 水の呼吸

<ディスク2>

01. 那田蜘蛛山 -OST ver.-

02. 水の呼吸~干天の慈雨へ -OST ver.-

03. 霹靂一閃 六連~鬼殺隊として

04. 水の呼吸発動 -OST ver.-

05. 兄妹の絆

06. 累と対峙

07. 胡蝶しのぶ 出現 -OST ver.-

08. 冨岡義勇のテーマ~炭治郎の戦い~鬼殺隊

09. 生生流転 -OST ver.-

10. 竈門炭治郎のうた -OST ver.-/椎名豪 featuring 中川奈美

11. 凪

12. 蟲柱のテーマ -OST ver.-

13. 家族の想い出

14. 柱~対峙

15. 鎹鴉の伝令 -OST ver.-

16. 那田蜘蛛山~夜明け

17. 柱のテーマ -OST ver.-

18. 不死川実弥との対峙

19. 感謝

20. 栗花落カナヲと対決

21. 下弦の鬼

22. 新たなる任務~無限列車に向かって

23. from the edge -TV ver.-/FictionJunction feat. LiSA

関連キーワード アニメ