歌手の氷川きよし(43)が21日、インスタグラムのストーリーズを更新。コラボ曲をめぐり、ギタリストの布袋寅泰(59)にメッセージを返信した。

氷川は昨年、布袋が発売した14年ぶりのコラボレーションアルバム「Soul to Soul」に参加。「I Don't Wanna Lie feat. 氷川きよし」で美声を披露している。

現在全国ツアー中の氷川は20日、ステージで同曲を熱唱している動画を投稿。「愛のまま生きる ただそれだけで 世界はどこまでも美しくなる 鏡に映った瞳に誓う I don't wanna lie I don't need to lie to myself(私は自分にうそをつきたくない)」と歌詞を添えた。

この動画を布袋もストーリーズに転載し、「嬉しいな!氷川くん!ありがとう!」と反応。同曲のMVはリモートで制作されたため共演はかなっておらず、「いつかステージで必ず一緒にやりましょう!!!」とラブコールを送った。

氷川もこれに応え、ストーリーズで「布袋さん見てくださり ありがとう御座います」とお礼をつづった。その上で「♪嬉しいです! いつか一緒に歌いたーい!!」と共演を熱望し、ロンドン在住の布袋を「お元気でいてくださいねっ!」と気遣っていた。