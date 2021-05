人気ロックユニット「B'z」がこれまでにリリースしたシングル53枚、アルバム22枚、ミニアルバム5枚、ベスト盤9作品と、松本孝弘(60)と稲葉浩志(56)のソロ作品(一部を除く)を合わせた約880曲が、定額制音楽配信サービスのサブスクリプション(通称サブスク)で21日からストリーミング配信がスタートする。B'zシングル曲は以下の通り。

タイトル 発売日

(1)だからその手を離して 88・9・21

(2)君の中で踊りたい 89・5・21

(3)LADY-GO-ROUND 90・2・21

(4)BE THERE 90・5・25

(5)太陽のKomachiAngel 90・6・13

(6)Easy Come,Easy Go! 90・10・3

(7)愛しい人よGood Night… 90・10・24

(8)LADY NAVIGATION 91・3・27

(9)ALONE 91・10・30

(10)BLOWIN' 92・5・27

(11)ZERO 92・10・7

(12)愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない 93・3・17

(13)裸足の女神 93・6・2

(14)Don't Leave Me 94・2・9

(15)MOTEL 94・11・21

(16)ねがい 95・5・31

(17)love me, I love you 95・7・7

(18)LOVE PHANTOM 95・10・11

(19)ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~/MOVE 96・3・6

(20)Real Thing Shakes 96・5・15

(21)FIREBALL 97・3・5

(22)Calling 97・7・9

(23)Liar! Liar! 97・10・8

(24)さまよえる蒼い弾丸 98・4・8

(25)HOME 98・7・8

(26)ギリギリchop 99・6・9

(27)今夜月の見える丘に 00・2・9

(28)May 00・5・24

(29)juice 00・7・12

(30)RING 00・10・4

(31)ultra soul 01・3・14

(32)GOLD 01・8・8

(33)熱き鼓動の果て 02・6・5

(34)IT'S SHOWTIME!! 03・3・26

(35)野性のENERGY 03・7・16

(36)BANZAI 04・5・5

(37)ARIGATO 04・9・1

(38)愛のバクダン 05・3・9

(39)OCEAN 05・8・10

(40)衝動 06・1・25

(41)ゆるぎないものひとつ 06・4・12

(42)SPLASH! 06・6・7

(43)永遠の翼 07・5・9

(44)SUPER LOVE SONG 07・10・3

(45)BURN-フメツノフェイス- 08・4・16

(46)イチブトゼンブ/DIVE 09・8・5

(47)MY LONELY TOWN 09・10・14

(48)さよなら傷だらけの日々よ 11・4・13

(49)Don't Wanna Lie 11・6・11

(50)GO FOR IT,BABY-キオクの山脈- 12・4・4

(51)有頂天 15・1・14

(52)RED 15・6・10

(53)声明/Still Alive 17・6・14

★きみとなら ※未発売曲