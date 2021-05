6thオリジナルアルバムのリリースが決定したGENERATIONS from EXILE TRIBE

7人組ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの1年8ヶ月ぶりとなる6枚目のオリジナルアルバム『Up & Down』が、7月14日にリリースされることが決定し、あわせて収録曲が公開となった。

今作は、GENERATIONSがエンターテインメントを発信していく中で、「気分が晴れやかな時はさらに楽しく笑顔になるように」「上手くいかない時や元気が出ない時には奮い立たせてくれる気分に」「心を落ち着かせたい時にはゆっくりとした時間が過ごせるように」と、リスナーに寄り添っていたいとの想いが込められている。

シングル曲「ヒラヒラ」や「You & I」「雨のち晴れ」や、今月1日に先行配信された「HELLO! HALO!(feat.DANCEARTH)」を含む新曲5曲を収録。ジャケット写真や新アーティスト写真解禁日など、6月30日までのプロモーションスケジュールも公開された。

■GENERATIONS from EXILE TRIBE『Up & Down』収録内容

▽CD ※全形態共通

01. Prologue

02. Make Me Better

03. ヒラヒラ

04. Red Carpet

05. 雨のち晴れ

06. HELLO! HALO!(feat.DANCEARTH)

07. Beautiful Sunset

08. Monologue

09. Lonely

10. Star Traveling

11. Feel Alright

12. A wish for you -キミを願う夜-

13. You & I

14. Epilogue

15. Love is ?

- Bonus Track -

WAY TO THE GLORY(GENERATIONS Ver.)

▽DVD/BD ※初回生産限定盤・通常盤Type-A

・ヒラヒラ(Music Video)

・You & I(Music Video)

・Star Traveling (Music Video)

・雨のち晴れ(Music Video)

・Make Me Better(Music Video)

ほか



▽DVD/BD ※通常盤Type-B

・ヒラヒラ(Music Video)

・You & I(Music Video)

・Star Traveling(Music Video)

・雨のち晴れ(Music Video)

・Make Me Better(Music Video)

関連キーワード 音楽