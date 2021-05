Amazon プライム会員向けの動画配信サービス「Amazon Prime Video」で、新たに韓国ドラマ5作品――『あいつがそいつだ』(7月1日~)、『その男の記憶法』(8月1日~)、『ジャスティス-復讐という名の正義-』(8月5日~)、『悲しくて、愛』(8月10日~)、『十八の瞬間』(10月2日~)が、独占配信される。

■『あいつがそいつだ』

配信開始日:2021年7月1日(木)

話数:全16話一挙配信

出演:ファン・ジョンウム、ユン・ヒョンミン、ソ・ジフンほか

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2020 KBS. All rights reserved

『キルミー・ヒールミー』(2015年)や『彼女はキレイだった』(15年)、『サンガプ屋台』(20年)など、さまざまな話題作で主演を務める人気女優ファン・ジョンウム主演作。

本作でファン・ジョンウムが演じるのは、“非婚主義”のヒロイン、ソ・ヒョンジュ。彼女はウェブトゥーン事業部の企画チーム長を務めるバリバリのキャリアウーマン。とある理由から結婚をしない“非婚主義”で、「自分自身と恋愛する」と宣言。しかしソヌ製薬会社の代表理事で頭脳明晰でカリスマ性を持つファン・ジウ(演:ユン・ヒョンミン)と、芸術家肌のウェブトゥーン作家で愛嬌たっぷりな一途な年下イケメンのパク・ドギョム(演:ソ・ジフン)、正反対の魅力を持つ2人から猛烈なアプローチを受け、突然のモテ期が到来する。非婚を貫くヒョンジュは果たして恋愛することができるのか? ヒョンジュを巡る恋の三角関係が描かれるロマンティック・コメディ。

ファン・ジョンウムは本作への意気込みを「今まで演じてきたラブコメとは違う独特なストーリーだったので、これまで以上に進化した姿をお見せできると思います」と語っている。さらに「ソ・ヒョンジュには、例えば仕事熱心なところとか、現実的なところなど、私と似たような面があります」と続け、役柄と自身の性格がよく似ていることを明かしている。

■『その男の記憶法』

配信開始日:2021年8月1日(日)

話数:本編16話一挙配信

出演:キム・ドンウク、ムン・ガヨン、ユン・ジョンフン、キム・スルギ、イ・ジニョクほか

(C)2020MBC

映画『神と共に』シリーズや『チェックメイト!~正義の番人~』(19年)のキム・ドンウクと『女神降臨(原題)』(19年)のヒロインを演じ、今最も注目を集める女優ムン・ガヨンが共演。

キム・ドンウク演じるニュースアンカーのイ・ジョンフンはすべての記憶を“忘れられない”過剰記憶症候群を患い、ムン・ガヨン演じるトップ女優ヨ・ハジンは大切な記憶を“忘れてしまった”女性。記憶にまつわる心の傷を抱えた2人が出会い、運命的な恋に導かれていく大人の恋愛を描いた切ない恋の物語。キービジュアルでは背中合わせの2人が描かれ、目線を合わせずすれ違ってしまう切なさが伝わってくる。

ムン・ガヨンは「私が演じたハジンは注目の女優で、トラブルメーカーとしてもよく話題になるような人物です」と自身が演じるキャラクターについて明かしながら、「皆様にとって“忘れられない”ドラマにするため、私たち全員で頑張っていますので期待に応えられると思います」と意気込みを語っている。

■『ジャスティス-復讐という名の正義-』

配信開始日:2021年8月5日(木)

話数:本編32 話一挙配信

出演:チェ・ジニョク、ナナ(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョンジュ、パク・ソンフンほか

女優連続失踪事件をきっかけに、金と権力が渦巻く韓国社会の闇に切り込む社会派サスペンス。韓国では放送当時、同時間帯視聴率1位に輝くなど話題を呼んだ作品。『愛の迷宮-トンネル-』(17年)や「皇后の品格』(18年)など日本でも人気が高い俳優チェ・ジニョクが事故で亡くなった弟の復讐に燃える弁護士イ・テギョンを熱演。さらに『梨泰院クラス』(20年)などのヒット作に続々と出演しているベテラン演技派俳優ソン・ヒョンジュがテギョンの復讐を手伝う悪魔のような男ソン・ウヨン、映画『スウィンダラーズ』(18年)などに出演しモデルとして活躍しているK-POPガールズグループ・AFTERSCHOOLのナナがテギョンの元恋人で真実を追い求める検事ソ・ヨナを演じている。

■『悲しくて、愛』

配信開始日:2021年8月10日(火)

話数:本編40 話一挙配信

出演:チ・ヒョヌ、パク・ハンビョル、リュ・スヨンほか

野島伸司脚本で田村正和と常盤貴子の共演作『美しい人』をリメイクした。韓国版では、『イニョン王妃の男』(12年)や『ロマンスは命がけ!?』(18年)などに出演し、”恋愛ドラマの王様”と言われるチ・ヒョヌが、今作では愛する妻を亡くした整形外科の院長ソ・ジョンウォンを、『奥様はサイボーグ』(17年)の女優パク・ハンビョルが夫から激しい束縛とDVを受け整形手術で顔を変える女性ユン・マリを好演。愛、嫉妬、事故、DV、整形、逃亡など韓国ドラマ好きにはたまらない要素が全て詰まったドロドロの愛憎劇。

■『十八の瞬間』

配信開始日:2021年10月2日(土)

話数:本編20話一挙配信

出演:オン・ソンウ、シン・スンホ、キム・ヒャンギ

10月2日(土)に韓国アイドルグループ・WannaOneの元メンバーオン・ソン

ウ初主演の学園ピュアラブストーリー。

