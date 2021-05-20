『ウマ娘』3rdイベントのグッズ情報公開 27日には生配信番組も
2021年5月20日 18時00分 (5月20日 18時08分更新)
人気メディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の3rdイベントる『ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』（8月28日・29日開催）の特設通販サイトが公開された。公式パンフレット、Tシャツ、マフラータオルなど販売グッズ情報の一部が公開された。
また、『ウマ娘』の最新情報を発信していく公式生配信番組『ぱかライブTV Vol.7』が27日午後9時より放送スタート。青木瑠璃子（エアグルーヴ役）、和氣あず未（スペシャルウィーク役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、高橋ミナミ（エルコンドルパサー役）、星谷美緒（マヤノトップガン役）、前田玲奈（グラスワンダー役）と出演キャストが、ゲーム情報やイベント情報などを伝える。
また、イベントグッズの販売は27日『ぱかライブＴＶ Vol.7』の放送終了後を予定。
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