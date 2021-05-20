【サッカー】U-24日本代表、OA枠は吉田麻也・酒井宏樹・遠藤航 国際親善試合ガーナ&ジャマイカ戦
2021年5月20日 15時11分
日本サッカー協会は20日、国際親善試合2試合（5日・U―24ガーナ戦、12日・ジャマイカ戦）に臨む東京五輪世代のU―24日本代表メンバー27人を発表。オーバーエージ（OA）枠の3人も選ばれ、DF吉田麻也（32）＝サンプドリア＝と酒井宏樹（30）＝マルセイユ＝とMF遠藤航（28）＝シュツットガルト＝が選出された。
メンバーは次の通り
GK 大迫敬介（広島）、沖悠哉（鹿島）、谷晃生（湘南）、鈴木彩艶（浦和）
DF 吉田麻也（サンプドリア）、酒井宏樹（マルセイユ）、町田浩樹（鹿島）、旗手怜央（川崎）、古賀太陽（柏）、冨安健洋（ボローニャ）、橋岡大樹（シントトロイデン）、菅原由勢（アルクマール）
MF 遠藤航（シュツットガルト）、板倉滉（フローニンゲン）、中山雄太（ズヴォレ）、相馬勇紀（名古屋）、三好康児（アントワープ）、三笘薫（川崎）、遠藤渓太（ウニオン・ベルリン）、堂安律（ビーレフェルト）、食野亮太郎（リオアベ）、田中碧（川崎）、久保建英（ヘタフェ）
FW 林大地（鳥栖）、前田大然（横浜M）、上田綺世（鹿島）、田川亨介（FC東京）
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