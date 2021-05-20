日本サッカー協会は20日、W杯カタール大会アジア2次予選3試合（28日・ミャンマー戦、6月7日・タジキスタン戦、15日・キルギス戦）と国際親善試合2試合（6月3日・ジャマイカ戦、11日・セルビア戦）のメンバーを発表。国際Aマッチデーにあたらない28日のミャンマー戦（フクアリ）は、海外組のみ26人を選出。その他の4試合には、国内組を含めた24人が選ばれ、DF谷口彰悟（29）＝川崎＝、DF昌子源（28）＝G大阪＝らが、代表復帰を果たした。

メンバーは次の通り

【28日・ミャンマー戦】

GK 川島永嗣（ストラスブール）、シュミット・ダニエル（シントトロイデン）、中村航輔（ポルティモネンセ）

DF 長友佑都（マルセイユ）、吉田麻也（サンプドリア）、酒井宏樹（マルセイユ）、室屋成（ハノーバー）、植田直通（ニーム）、中山雄太（ズヴォレ）、冨安健洋（ボローニャ）、橋岡大樹（シントトロイデン）、菅原由勢（アルクマール）

MF 原口元気（ハノーバー）、遠藤航（シュツットガルト）、伊東純也（ゲンク）、橋本拳人（ロストフ）、南野拓実（サウサンプトン）、守田英正（サンタクララ）、鎌田大地（フランクフルト）、板倉滉（フローニンゲン）、三好康児（アントワープ）、遠藤渓太（ウニオン・ベルリン）、堂安律（ビーレフェルト）、久保建英（ヘタフェ）

FW 大迫勇也（ブレーメン）、浅野拓磨（未所属）

【ミャンマー戦以外】

GK 川島永嗣、権田修一（清水）、シュミット・ダニエル、中村航輔

DF 長友佑都、佐々木翔（広島）、谷口彰悟（川崎）、昌子源（G大阪）、山根視来（川崎）、室屋成、植田直通、中谷進之介（名古屋）、小川諒也（FC東京）

MF 原口元気、伊東純也、橋本拳人、南野拓実、守田英正、川辺駿（広島）、鎌田大地、坂元達裕（C大阪）

FW 大迫勇也、浅野拓磨