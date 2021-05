Amazonプライム会員向けサービス「Amazon Prime Video」で独占配信中の韓国ドラマ『霊魂修繕工』Licensed by KBS Media Ltd. (C)2020 KBS. All rights reserved

Amazonプライム会員向けサービス「Amazon Prime Video」で独占配信中の韓国ドラマ『霊魂修繕工』。患者のためなら何でもする熱血精神科医(演:シン・ハギュン)と、心に傷を抱えたミュージカル女優(演:チョン・ソミン)が繰り広げる、現代社会に生きる全ての人々の心に響く“癒し系ラブロマンス”。見どころと登場人物を紹介する。

本作の舞台は、さまざまな事情で心に病を抱えた患者が入院するウンガン病院の精神健康医学科。そこで働く精神科助教授イ・シジュン(シン・ハギュン)は、患者を“治療”ではなく“治癒”することで救おうと日々奔走していた。

ある日、病院から自分を警察官だと信じる患者が抜け出し、とある授賞式に潜り込む。そこにはミュージカル女優のハン・ウジュ(チョン・ソミン)がおり、警察官だと思い込んだ患者がウジュを飲酒運転の容疑で逮捕してしまう。駆け付けたシジュンだったが、取り調べ中に我を忘れて怒るウジュの姿を見て、彼女の様子が気がかりに…。実は、ウジュは自分の怒りをコントロールできない<間欠性爆発性障害>を患っており、人間関係に悩んでいた。

偶然にも出会った2人だが、シジュンは女優であるウジュに“演劇療法”を提案する。そうして徐々に心の傷を癒していくウジュだが、実はシジュンも心にトラウマを抱えていた…。

普段は明るく振る舞い笑顔で患者と向き合うシジュンと、自分の演技力を活かしシジュンと一緒に“演劇療法”を通して、病院に訪れた患者たちを助けていくウジュ。心を開き、徐々にひかれ合っていく2人の恋の行方が見どころ。

さらに、『美しき日々』(03年)でチェ・ジウとイ・ビョンホンと共演し、第一次韓流ブームを巻き起こした俳優リュ・シウォンも本作にカメオ出演しており、8 年ぶりにドラマ復帰した姿も見逃せない。

■登場人物紹介

●イ・シジュン

患者のために力を惜しまず奔走する熱血精神科医。ある事件をきっかけに、ミュージカル女優のウジュと出会い、心の病を患うウジュを“演劇療法”で治していく。精神科医として優秀だが、実は自分でも癒すことができない心のトラウマを抱えている。

演:シン・ハギュン

テレビドラマ『交渉人~テロ対策特捜班~』(2016年)や『怪物(原題)』(21)など数々のドラマや映画に出演。その演技力の高さから“演技の神”の異名を持つ。パク・チャヌク監督作『JSA』(00年)で北朝鮮の軍人役を演じ、当時は新人であったもののベテラン俳優にも負けない演技力で大きな話題を集め、一躍人気俳優の仲間入りを果たし、韓国に欠かせないトップ俳優となった。

●ハン・ウジュ

正義感あふれるミュージカル女優。<間欠性爆発性障害>を患っており自分の怒りをコントロールできず、人間関係に悩んでいる。シジュンと一緒に演劇療法を通して、精神的な病気を患った人たちを助けることになり、徐々にシジュンへの恋心が芽生えていく。

演:チョン・ソミン

ミュージカル女優のハン・ウジュを演じるのは、日本でも大人気となったテレビドラマ『イタズラなKiss~Playful Kiss~』(10年)ヒロインの女子高生オ・ハニ役で脚光を浴びた。その美貌と共に、韓国芸術総合学校に首席で入学したことでも大きな話題を呼んだ。テレビドラマ『赤と黒』(10年)でデビューし、『この恋は初めてだから~Because This is My First Life』(17年)、『空から降る一億の星』(18年)などでの可愛らしさあふれる演技でファンの心を魅了している。

