【オリコン】新垣結衣＆星野源、主な記録
2021年5月19日 17時55分 (5月19日 18時06分更新)
歌手で俳優の星野源（40）と女優の新垣結衣（32）が19日、所属事務所を通じて結婚することを発表した。
◆星野源のシングル作品に関する主な記録
【音楽作品】
●星野源のCDシングル累積売上記録トップ3
1位：「恋」（2016年10月5日発売）最高2位、累積売上31.8万枚
2位：「Family Song」（2017年8月16日発売）最高1位、累積売上23.7万枚（※自身初の1位）
3位：「ドラえもん」（2018年2月28日発売）最高1位、累積売上19.5万枚
●星野源のCDシングル累積売上記録トップ3
1位：「恋」（2016年10月5日発売）最高2位、累積売上31.8万枚
2位：「Family Song」（2017年8月16日発売）最高1位、累積売上23.7万枚（※自身初の1位）
3位：「ドラえもん」（2018年2月28日発売）最高1位、累積売上19.5万枚
【その他の記録】
シングル「恋」（2016年10月5日発売）
【カラオケ】『オリコン年間カラオケランキング 2017』第1位
シングル「恋」（2016年10月5日発売）
【カラオケ】『オリコン年間カラオケランキング 2017』第1位
◆新垣結衣、星野源の作品に関する主な記録
【映像作品】
・『逃げるは恥だが役に立つ Blu-ray BOX』（2017年3月29日発売）
最高位2位、累積売上4.2万枚。歴代ドラマBD最高売上を記録（2017/4/10付）
・『逃げるは恥だが役に立つ Blu-ray BOX』（2017年3月29日発売）
最高位2位、累積売上4.2万枚。歴代ドラマBD最高売上を記録（2017/4/10付）
※すべてオリコン調べ（2021/5/24付現在）
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