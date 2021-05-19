結婚を発表した（左から）新垣結衣、星野源 （C）ORICON NewS inc.

歌手で俳優の星野源（40）と女優の新垣結衣（32）が19日、所属事務所を通じて結婚することを発表した。

◆星野源のシングル作品に関する主な記録

【音楽作品】

●星野源のCDシングル累積売上記録トップ3

1位：「恋」（2016年10月5日発売）最高2位、累積売上31.8万枚

2位：「Family Song」（2017年8月16日発売）最高1位、累積売上23.7万枚（※自身初の1位）

3位：「ドラえもん」（2018年2月28日発売）最高1位、累積売上19.5万枚

【その他の記録】

シングル「恋」（2016年10月5日発売）

【カラオケ】『オリコン年間カラオケランキング 2017』第1位

◆新垣結衣、星野源の作品に関する主な記録

【映像作品】

・『逃げるは恥だが役に立つ Blu-ray BOX』（2017年3月29日発売）

最高位2位、累積売上4.2万枚。歴代ドラマBD最高売上を記録（2017/4/10付）

※すべてオリコン調べ（2021/5/24付現在）

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