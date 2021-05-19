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ＮＨＬ王者ライトニングが２連勝 プレーオフ１回戦
北米プロアイスホッケーＮＨＬのプレーオフ（ＰＯ）は１８日、各地で１回戦（７回戦制）第２戦３試合が行わ...
5月19日
ロンメルの斉藤「危機感ある」 ベルギー２部、１０試合無得点
サッカーのベルギー２部リーグ、ロンメルのＦＷ斉藤光毅が１９日、一時帰国中にオンライン取材に応じ、１月...
ＩＯＣ、大会に医療スタッフ提供 ワクチン接種は８０％超確信
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のバッハ会長は１９日、東京五輪の組織委員会などとの合同会議の冒頭で、...
筒香「チームのため全力を」 ドジャース移籍後初の取材で
【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの筒香嘉智は１８日、レイズから移籍後初の取材にオンラインで...
大谷が１４号ソロ、３試合連続弾 筒香は移籍後初出場も、無安打
【アナハイム共同】米大リーグは１８日、各地で行われ、エンゼルスの大谷がアナハイムでのインディアンス戦...
筒香は先発出場、２打数無安打 ダイヤモンドバックス戦
▽ドジャース―ダイヤモンドバックス（１８日・ロサンゼルス）
ドジャースの筒香は「７番・左翼」...