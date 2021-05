BTS新デジタルシングル「Butter」ミュージックビデオティーザーが公開(C)BIGHIT MUSIC

韓国の男性7人組グループ・BTSが19日、新しいデジタルシングル「Butter」(21日配信リリース)のミュージックビデオティーザーを公開した。

映像の中のメンバー7人は、スーツ姿で強烈なビートに合わせ、首を一方に向けて動かしながらリズムに乗る。肩と頭だけを動かす軽い動作をモノクロで表現したオシャレな演出が際立つ。びっくりした表情で手を口に運ぶBTSに続き、バターがのせられたパンケーキを背景に「Get it, let it roll」という歌詞が流れ、映像が完成する。

また、「Butter」の歌詞の一部が公開され、世界中のファンの注目が集まっている。

