SEVENTEEN、8ヶ月ぶり韓国盤『Your Choice』6・18発売
2021年5月18日 11時00分 (5月18日 11時06分更新)
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが、韓国で8枚目となるミニアルバム『Your Choice』を6月18日にリリースすることが決定した。
4月にリリースした日本3rdシングル「ひとりじゃない」に続く今作は、スペシャルアルバム『; [Semicolon]』（2020年10月発売）以来8ヶ月ぶりとなる韓国作品。日本でも同日にリリースされる。
本作は「ONE SIDE Ver.」（3種）、「OTHER SIDE Ver.」（2種）、「BESIDE Ver.」（5種）の3バージョン10種。購入者を対象とした発売記念イベントの詳細は後日発表される。
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