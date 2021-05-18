Hey! Say! JUMP「ネガティブファイター」29作連続1位 「デビューからのシングル連続1位」記録は歴代単独2位【オリコンランキング】
2021年5月18日 04時00分 (5月18日 04時06分更新)
Hey! Say! JUMPの最新シングル「ネガティブファイター」が、前作「Your Song」の初週売上21.0万枚を上回る21.5万枚で、5月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
これで2007/11/26付でのデビューシングル「Ultra Music Power」から29作連続1位となり、KAT-TUNと並び歴代2位タイだった「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録を歴代単独2位【※】とした。なお初週売上21.5万枚は、25thシングル「ファンファーレ！」（2019年8月発売）から、5作連続の初週売上20万枚超えとなった。
本作は、有岡大貴主演で現在オンエア中のドラマ『探偵☆星鴨』（日本テレビ系）の主題歌。「ネガティブだっていいじゃない」をテーマにした、弱気な人の背中を押す元気でポップなナンバーに仕上がっている。
またミュージックビデオでは、ボディービルダーのポーズを振り付けた「マッスルダンス」が見どころ。探偵に扮した姿も披露されるなど、コミカルな仕上がりとなっている。
【※】「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録：歴代1位はKinKi Kids（42作連続）
＜オリコン調べ（5/24付：集計期間:5月10日～5月16日）＞
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