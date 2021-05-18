建設アスベスト（石綿）訴訟で、国と企業の賠償責任を認めた十七日の最高裁判決の要旨は次の通り。

【国の責任】

一九七五年当時の建設現場は、輸入した石綿の約七割が使用され、電動工具の普及もあり、石綿粉じんを浴びる危険性の高い環境だった。

国は七三年ごろには、建設作業従事者が当時の基準を超える濃度の石綿粉じんにさらされている可能性を認識でき、現場で測定などをすれば、屋内の従事者が石綿関連疾患にかかる重大な危険が生じていると把握できた。

国は七三年の通達で石綿粉じん対策の指導を強化し、七五年には石綿の表示や、石綿を扱う作業場では人体に及ぼす作用の掲示を義務付ける規定を設けた。この規定が施行された七五年十月以降は、規制権限を行使して、建材への表示や建設現場の掲示で石綿の危険性を示し、防じんマスク着用を指導するべきだったが、行使しなかった。著しく合理性を欠き、違法だ。

内閣は二〇〇三年、政令改正で石綿が重量の１％を超える建材の製造を禁じ、〇四年十月に施行された。この改正で石綿を含む建材の流通はほぼ阻止された。規制権限不行使の違法状態は、〇四年十月以降解消された。

【一人親方】

労働安全衛生法は、労働...

関連キーワード 社会

朝夕刊