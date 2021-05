TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(毎週月曜 後9:00)の24日放送回出演アーティストが発表され、OMI(O=正式表記はストローク付き)こと登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS)やJr.EXILE4組が出演することが明らかになった。

OMIはEP作品で話題の新曲をフルサイズでテレビ初披露。こだわりの演出が光るステージで熱いパフォーマンスをみせる。Jr.EXILE世代の4グループも集結し、GENERATIONSは「LIBERATION」、THE RAMPAGEは「CALL OF JUSTICE」、FANTASTICSは「PERFECT MAGIC」、BALLISTIK BOYZは「VIVA LA EVOLUCION」をそれぞれ披露する。

4月に放送された3時間スペシャルで好評だった「ダンス企画」の第2弾にもJr.EXILEが参戦。YouTubeで大流行中の「踊ってみた動画」に挑戦するもので、GENERATIONSは Adoの「ギラギラ」、THE RAMPAGEはYOASOBIの「怪物」を全力で踊る。FANTASTICSは人気アニメ『呪術廻戦』第1クールのオープニングテーマだったEveの「廻廻奇譚」、BALLISTIK BOYZはyamaの「春を告げる」に挑戦する。

全国ツアー中のflumpoolは、今年第1弾シングル「ディスタンス」をフルサイズでテレビ初披露。次世代アーティストとして注目を集めるMomは番組に初登場し、シリアスなサウンドと印象的なリリックで話題となった「あかるいみらい」をテレビ初披露する。

■24日放送『CDTVライブ!ライブ!』出演アーティスト・歌唱曲

OMI(登坂広臣)

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CALL OF JUSTICE」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「LIBERATION」

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「VIVA LA EVOLUCION」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「PERFECT MAGIC」

flumpool「ディスタンス」

Mom「あかるいみらい」

※50音順

