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ＮＨＬ、キャピタルズが先勝　プレーオフ開幕

2021年5月16日 15時47分 (5月16日 15時57分更新)
　ブルーインズ戦で得点を挙げ喜ぶキャピタルズの選手＝ワシントン（ＡＰ＝共同）

　ブルーインズ戦で得点を挙げ喜ぶキャピタルズの選手＝ワシントン（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーＮＨＬのプレーオフ（ＰＯ）は１５日、ワシントンで開幕し、東地区の１回戦（７回戦制）第１戦でキャピタルズがブルーインズを延長の末、３―２で下した。
　今季は新型コロナウイルスの影響で通常の８２から５６に試合数を短縮した。遠征の負担を少なくするために新たに北、西、中、東とし、各地区４位までがＰＯに進出した。

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