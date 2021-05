イチローさん

マリナーズの球団公式ツイッターは16日、球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん(47)がノックを受ける写真を公開した。

サングラスを掛けてボールを追うように空を見上げる姿と、フェンス方向に下がりながら捕球する瞬間の写真2枚を掲載。「Still got it(まだまだいけるね)」との言葉とともに「史上最高(Greatest Of All Time)」を意味するヤギ(GOAT)の絵文字を付け、ゴールドグラブ賞を10度獲得したレジェンドが現役さながらの華麗な動きをしたことを伝えた。

写真をみたフォロワーからは「ホワイトやマーフィー、トレンズよりいいね」とマリナーズの現役選手と比べるコメントや「彼に1番を打ってもらおう」との提案も寄せられた。