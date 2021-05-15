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【中日】ガーバーがスタメン落ちで3番・福田 捕手は石橋を起用、根尾は7番右翼

2021年5月15日 13時19分

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フリー打撃に臨むガーバー

フリー打撃に臨むガーバー

◇１５日　中日―ヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、中日は打撃不振のガーバーに代わり福田永将内野手（３２）が「３番・左翼」、木下拓に代わり石橋康太捕手（２０）が「８番・捕手」でスタメン入り。根尾昂内野手（２１）は「７番・右翼」で、今季２度目の７番に入った。
　先発は福谷浩司投手（３０）。ヤクルトとは今季初顔合わせ。同じ愛知県出身で同学年のヤクルト・小川との開幕投手対決を制し、２勝目を狙う。
【ヤクルト】
１番・中・山崎
２番・捕・中村
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・左・青木
７番・右・サンタナ
８番・遊・西浦
９番・投・小川
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・福田
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・阿部
７番・右・根尾
８番・捕・石橋
９番・投・福谷

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