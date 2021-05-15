【中日】ガーバーがスタメン落ちで3番・福田 捕手は石橋を起用、根尾は7番右翼
2021年5月15日 13時19分
◇１５日 中日―ヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日は打撃不振のガーバーに代わり福田永将内野手（３２）が「３番・左翼」、木下拓に代わり石橋康太捕手（２０）が「８番・捕手」でスタメン入り。根尾昂内野手（２１）は「７番・右翼」で、今季２度目の７番に入った。
先発は福谷浩司投手（３０）。ヤクルトとは今季初顔合わせ。同じ愛知県出身で同学年のヤクルト・小川との開幕投手対決を制し、２勝目を狙う。
【ヤクルト】
１番・中・山崎
２番・捕・中村
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・左・青木
７番・右・サンタナ
８番・遊・西浦
９番・投・小川
１番・中・山崎
２番・捕・中村
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・左・青木
７番・右・サンタナ
８番・遊・西浦
９番・投・小川
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・福田
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・阿部
７番・右・根尾
８番・捕・石橋
９番・投・福谷
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・福田
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・阿部
７番・右・根尾
８番・捕・石橋
９番・投・福谷
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