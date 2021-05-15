【J1名古屋】シャビエルが10戦ぶり先発 フィッカデンティ監督もコロナから5戦ぶり復帰
2021年5月15日 12時22分
名古屋グランパスは１５日、第１４節・清水戦（アイスタ、午後２時開始）に臨む。新型コロナウイルス感染から回復したマッシモ・フィッカデンティ監督（５３）が、５戦ぶりに復帰。不在期間中、１勝３敗と停滞したチームの立て直しを図る。１２日の鹿島戦（豊田ス）でシュート０本だった攻撃陣では、背番号１０のシャビエル（２７）が１０戦ぶりに先発入りした。
◇両チームの先発メンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫランゲラック
ＤＦ丸山 祐市
ＤＦ中谷 進之介
ＤＦ吉田 豊
ＤＦ成瀬 竣平
ＭＦ米本 拓司
ＭＦ稲垣 祥
ＦＷ柿谷 曜一朗
ＦＷシャビエル
ＦＷ相馬 勇紀
ＦＷマテウス
ＤＦ丸山 祐市
ＤＦ中谷 進之介
ＤＦ吉田 豊
ＤＦ成瀬 竣平
ＭＦ米本 拓司
ＭＦ稲垣 祥
ＦＷ柿谷 曜一朗
ＦＷシャビエル
ＦＷ相馬 勇紀
ＦＷマテウス
清水エスパルス
ＧＫ権田 修一
ＤＦエウシーニョ
ＤＦヴァウド
ＤＦ立田 悠悟
ＤＦ奥井 諒
ＭＦ中山 克広
ＭＦ河井 陽介
ＭＦ宮本 航汰
ＭＦ鈴木 唯人
ＦＷカルリーニョス ジュニオ
ＦＷチアゴ サンタナ
ＤＦエウシーニョ
ＤＦヴァウド
ＤＦ立田 悠悟
ＤＦ奥井 諒
ＭＦ中山 克広
ＭＦ河井 陽介
ＭＦ宮本 航汰
ＭＦ鈴木 唯人
ＦＷカルリーニョス ジュニオ
ＦＷチアゴ サンタナ
PR情報