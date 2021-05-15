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【J1名古屋】シャビエルが10戦ぶり先発 フィッカデンティ監督もコロナから5戦ぶり復帰

2021年5月15日 12時22分

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ガブリエルシャビエル

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　名古屋グランパスは１５日、第１４節・清水戦（アイスタ、午後２時開始）に臨む。新型コロナウイルス感染から回復したマッシモ・フィッカデンティ監督（５３）が、５戦ぶりに復帰。不在期間中、１勝３敗と停滞したチームの立て直しを図る。１２日の鹿島戦（豊田ス）でシュート０本だった攻撃陣では、背番号１０のシャビエル（２７）が１０戦ぶりに先発入りした。
◇両チームの先発メンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫランゲラック
ＤＦ丸山　祐市
ＤＦ中谷　進之介
ＤＦ吉田　豊
ＤＦ成瀬　竣平
ＭＦ米本　拓司
ＭＦ稲垣　祥
ＦＷ柿谷　曜一朗
ＦＷシャビエル
ＦＷ相馬　勇紀
ＦＷマテウス
清水エスパルス
ＧＫ権田　修一
ＤＦエウシーニョ
ＤＦヴァウド
ＤＦ立田　悠悟
ＤＦ奥井　諒
ＭＦ中山　克広
ＭＦ河井　陽介
ＭＦ宮本　航汰
ＭＦ鈴木　唯人
ＦＷカルリーニョス　ジュニオ
ＦＷチアゴ　サンタナ

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