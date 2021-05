「スター・ウォーズ」シリーズをはじめSF・ファンタジー作品の名監督として知られるJ.J.エイブラムス、『ゲット・アウト』『アス』で一躍有名監督の仲間入りをしたホラー作品の新鋭ジョーダン・ピールが製作総指揮を務め、「ゲーム・オブ・スローンズ」「チェルノブイリ」などクオリティの高さで知られるHBOが製作…これだけのヒットメーカーたちがそろえば、高品質間違いなしの海外ドラマシリーズ『ラヴクラフト・カントリー<シーズン1>』が、8月11日よりダウンロード販売、デジタル&DVDレンタルが開始。Amazon.co.jp限定で、ブルーレイ コンプリート・ボックス(3枚組)も発売される。

本作は、マット・ラフが2016年に刊行した同名の小説「ラヴクラフト・カントリー」が原作。米小説家・H.Pラヴクラフトの代表作「クトゥルフ神話」と反人種差別というメッセージを融合させた物語をベースに、社会派とエンターテインメントの要素を掛け合わせた異色の”ダークファンタジーホラー”だ。

1950年代ジムクロウ法(州・郡・市町村レベルでの人種隔離をする規則と条例の総称)が施行されていたアメリカを舞台に、怪奇小説家ラヴクラフトが描くSF世界を愛する黒人青年アティカス・フリーマンが、親友のレティナと彼のおじであるジョージと行方不明の父親を捜す旅に出る。父親からは、秘密の遺産の相続権が“アーダム=Lovecraft Country”にあるという手紙が残されており、そのメッセージを頼りに彼らはそこへ向かったのだ。

その道中、レイシストである白人アメリカンによる人種差別的な恐怖や、ラヴクラフトの小説から飛び出してきたきたような謎のモンスターたちと遭遇しながらも、家族の秘密を探るために戦うのだった。

主人公アティカス役には、『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』『ザ・ファイブ・ブラッズ』出演のジョナサン・メジャース、レティ役には『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』出演のジャーニー・スモレットを起用。

J.J.エイブラムス、ジョーダン・ピールと共に製作総指揮を務めるミシャ・グリーンは『トゥームレイダー』続編の監督・脚本家に大抜てき。今最も注目される俳優・スタッフが本作をより一層際立たせる。

(C)2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

