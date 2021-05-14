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【中日スタメン】根尾 自己最長8試合連続の先発出場

2021年5月14日 17時20分

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ヤクルト・オスナ（右）とグータッチするビシエド

ヤクルト・オスナ（右）とグータッチするビシエド

  • ヤクルト・オスナ（右）とグータッチするビシエド
  • シートノックを受ける根尾
◇14日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、中日の野手は3試合続けて同じラインアップ。根尾昂内野手（21）は「8番・左翼」で自己最長の8試合連続スタメン出場となった。
　先発マウンドに上がるのは、ここまでチームトップタイの3勝を挙げている勝野昌慶投手（23）。今季初登板となるヤクルト戦は、通算4戦4勝で防御率1・63。今年も“ツバメキラー”ぶりを発揮したい。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・遊・元山
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・左・青木
7番・右・サンタナ
8番・捕・古賀
9番・投・金久保
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・勝野

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