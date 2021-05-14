【中日スタメン】根尾 自己最長8試合連続の先発出場
2021年5月14日 17時20分
◇14日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、中日の野手は3試合続けて同じラインアップ。根尾昂内野手（21）は「8番・左翼」で自己最長の8試合連続スタメン出場となった。
先発マウンドに上がるのは、ここまでチームトップタイの3勝を挙げている勝野昌慶投手（23）。今季初登板となるヤクルト戦は、通算4戦4勝で防御率1・63。今年も“ツバメキラー”ぶりを発揮したい。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・遊・元山
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・左・青木
7番・右・サンタナ
8番・捕・古賀
9番・投・金久保
1番・中・塩見
2番・遊・元山
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・左・青木
7番・右・サンタナ
8番・捕・古賀
9番・投・金久保
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・勝野
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