ENHYPEN『BORDER : CARNIVAL』(Stone Music Entertainment/5月1日発売)

7人組グループ・ENHYPEN(エンハイプン)の最新アルバム『BORDER : CARNIVAL』が、週間1.4万枚を売り上げ、5月11日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で先週5/10付に続き2週連続で1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: BORDER:CARNIVAL / ENHYPEN

2位: Flavors of love / MONSTA X

3位: All Yours:ASTRO Vol.2 / ASTRO

4位: さだ丼 ~新自分風土記III~ / さだまさし

5位: One Last Kiss / 宇多田ヒカル

6位: Terminal / YUKI

7位: ミリオンデイズ~あの日のわたしと、歌え。~ mixed by DJ和 / DJ和

8位: 『HELIOS Rising Heroes』ドラマCD Vol.3-East Sector- / Various Artists

9位: GUESS WHO / ITZY

10位: HELP EVER HURT NEVER / 藤井風

