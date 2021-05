綾部祐二(C)ORICON NewS inc.

お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が14日、自身のインスタグラムを更新。愛車のハーレーダビッドソンと写る、なんともアメリカらしい1枚を公開した。

2017年10月よりニューヨークに活動拠点を移している綾部。この日の投稿では「My 1977 family. We are 44 years old this year.」と記し、サングラスをかけた綾部と自身が生まれた年に誕生した愛車と写る、ワイルドな1枚をアップした。

この投稿を見たファンからは「最高です」「綾部さんサイコー!!」「綾部さんのharleyほんと素敵です!」「かっけー!!!!」「しぶっ」といったコメントが寄せられた。

