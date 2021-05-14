キンプリ“最も達成感のある”「Magic Touch」MVメイキング第2弾公開
2021年5月14日 12時00分 (5月14日 12時05分更新)
King ＆ Princeの7枚目シングル「Magic Touch／Beating Hearts」（19日発売）のうち、「Magic Touch」のMVメイキングダイジェスト映像第2弾が14日、YouTubeチャンネルで公開となった。
10日に公開された第1弾では、今作の振り付けを担当したHip Hop界の“トップオブトップ”ダンサー、メルビン・ティムティムからリモートでアドバイスを受けながらレッスンする様子や、ミュージックビデオ撮影の裏側などに密着。平野紫耀が「デビューしてから一番達成感のあるMV撮影だった」と語り、メンバーが同調する姿なども映し出された。今回はその第2弾となる。
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