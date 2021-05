ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKI(年齢非公表)が29日午後3時からニコニコチャンネル(日本)およびユーチューブのメンバーシップ(日本含む全世界)で配信する「YOSHIKI CHANNEL」で、敬愛する米ロックバンド「KISS」のジーン・シモンズ(71)をゲストに迎えてオンライン対談をすることが決定した。

YOSHIKIは、KISSの音楽がきっかけでロックの世界へ足を踏み入れたと公言している。1994年に発売されたKISSのトリビュートアルバム「KISS MY ASS」の「Black Diamond」にプロデューサーとして参加し、憧れのアーティストと夢のコラボが実現した。以後も親交を深めて2019年には、KISSの東京ドーム公演にYOSHIKIがサプライズ出演。さらに同年のNHK紅白歌合戦には「YOSHIKI feat. KISS<YOSHIKISS>」として出演した。

シモンズは過去に二度「YOSHIKI CHANNEL」に出演しており、お互いの音楽に対する思いや自身の生い立ちを語り合うなど、深い絆で結ばれている。三度目となる今回の対談では、一体どのようなことを話すのか―。

今回の対談では、YOSHIKIが帯コメントを寄せている、シモンズの著書「才能のあるヤツはなぜ 27 歳で死んでしまうのか? ?(原題 27: The Legend and Mythology of the 27 Club)」(27日発売)についても語られる。

17日配信のYOSHIKI CHANNELには、X JAPANのメンバーを兼任するLUNA SEAのギタリスト&ヴァイオリニストであるSUGIZO(51)が登場し、2年5カ月ぶりに対談する。