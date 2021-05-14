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広島県警巡査長を逮捕　薬物譲り受け疑い

2021年5月14日 00時52分 (5月14日 01時23分更新)
　広島県警察本部＝２０２０年１１月、広島市中区基町

　広島県警察本部＝２０２０年１１月、広島市中区基町

　広島県警は１４日、密売人から覚醒剤とみられる物を譲り受けたとして、麻薬特例法違反の疑いで、県警機動捜査隊東部分駐隊所属の巡査長岡田悠容疑者（３５）＝同県福山市本郷町＝を逮捕したと発表した。逮捕は１３日。県警は認否を明らかにしていない。
　逮捕容疑は昨年１２月２７日と今年３月３日に、同県尾道市と福山市の駐車場で、譲渡者から覚醒剤とみられる物を譲り受けた疑い。

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