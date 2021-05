A.B.C-Z初のクリスマスコンサート『A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?』をパッケージ化(写真は通常盤)

ジャニーズの5人組グループ・A.B.C-Zが昨年末に開催した自身初のクリスマスコンサート『A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?』がBlu-ray/DVD化され、6月23日に発売されることが決定した。

本作は最終日の2020年12月27日に行われた配信限定コンサートの模様を収録。特典映像では有観客で開催した12月22日〜26日公演の舞台裏や、新たに撮り下ろされたメンバーのコメントを加えたボリューム満点のドキュメンタリー映像、さらに、マルチアングル3曲や初企画となる「もしもシリーズ」動画など、バラエティー豊かな内容となっている。

■『A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?』収録内容

▽Disc1

Overture

終電を超えて~Christmas Night

DAN DAN Dance!!

A.B.C-Z LOVE

Fantastic Ride

Never My Love

Twinkle Twinkle A.B.C-Z

忘年会!BOU!NEN!KAI!

JOYしたいキモチ

雪が降る

VR Lover

Mr. DAZZLING

Black Sugar

Spirit

さぁ生きまくれ! wonderful life!

MC

夜空ノムコウ

You...

空

I Do

GET DOWN BABY

チートタイム

GAME OVER!!!

BAD GAME

Only One!

頑張れ、友よ!

ささいなことが

Crazy Accel

花言葉

▽初回限定盤/Disc2

特典映像

・マルチアングル:「終電を超えて〜Christmas Night」「GAME OVER!!!」「ささいなことが」

・もしもあの時、歓声を出してコンサートをしていたらこんな感じなんじゃないかダイジェストムービー!(約10分)

▽通常盤/Disc2

特典映像

・Document Movie of A.B.C-Z 1st Christmas Concert 2020 CONTINUE?(約100分):2020年、デビュー組で唯一、有観客でコンサートを行った模様に加え、配信ライブの裏側から、このドキュメンタリーのために撮り下ろしたメンバーコメントを盛り込んだボリューム満点の映像

