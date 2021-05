動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」で日本初配信を予定しているタイ最大手の制作会社GMMTV所属の人気俳優によるバラエティ全5タイトルの配信開始日が発表された。

世界で爆発的人気を誇るタイ発のラブストーリー『2gether』の出演者が登場するトーク番組『Play2gether』が5月13日(木)から配信となるのを皮切りに、5月21日(金)からは「SOTUS」シリーズで知られるクリスとシントーが2人でさまざまな挑戦を繰り広げるバラエティ番組『Friendship with Krist and Singto』、以降『Theory of Love』で知られるオフとガンによるトークバラエティ『Off Gun Fun Night』が7月23日(金)、『Dark Blue Kiss』で主演をつとめたテーとニューのバラエティ番組『TayNew Meal date』が8月8日(日)より見放題配信開始となる。

なお、各タイトル毎週1エピソードずつ配信。また、GMMTVに所属する人気俳優たちが総出演する超豪華バラエティ番組『School Rangers』も2021年中に配信開始されることが決定した。

6月4日(金)からはシリーズを再編集した劇場版の日本公開を控えるドラマ『2gether』(テラサにて見放題配信中)をテレビ朝日(※関東ローカル)で5月30日(深1:25〜3:25)に第1話、第2話を連続で放送。また、この放送、そして劇場公開を記念し、5月30日~6月6日の間、4月にも実施した『2gether』第1話〜第4話の期間限定無料配信も再度実施される。期間中はテラサにログインをすることなく、アプリやWeb上で気軽に視聴することができる。

■特設サイト

https://navi.telasa.jp/thai

■配信バラエティコンテンツ一覧

●『Play2gether』

5月13日(木)より見放題で日本初配信開始(毎週1話更新)

ドラマ『2gether』の出演から一気に世界的な人気を博したブライトとウィンを中心に、ドラマの共演者も出演するトーク番組。ドラマの楽曲を再現する演奏シーンも見どころの一つ。

●『Friendship with Krist and Singto』

5月21日(金)より見放題で日本初配信開始(毎週1話更新)

「SOTUS」シリーズで知られるクリスとシントーが二人で様々なことに挑戦するバラエティ番組。タイの美しいリゾートでのアクティビティあり、おいしそうな料理あり、最後にはそれぞれ撮り合った写真と日記で思い出を振り返る。

●『Off Gun Fun Night』

7月23日(金)より見放題で日本初配信開始(毎週1話更新)

『Theory of Love』で知られるオフとガンによるトークバラエティ。二人の寝室のようなセットにゲストを迎え、さまざまなテーマでトークを繰り広げる。MCの二人はもちろん、豪華なゲスト陣の素顔も覗けるファン必見の番組。

●『TayNew Meal date』

8月8日(日)より見放題で日本初配信開始(毎週1話更新)

『Dark Blue Kiss』で主演をつとめたテーとニューのバラエティ番組。二人が街に繰り出し、タイのおいしいものを食べつくす!まるでデートを覗き見てるようなドキドキ感とともに、タイの最新グルメを知ることができる番組。

●『School Rangers』

2021年中見放題で日本初配信開始

タイ・GMMTVに所属する人気俳優たちが総出演する超豪華バラエティ番組。人気俳優たちがタイの学校を訪れ、生徒たちと一緒に様々な課題に挑戦し、競い合う大人気シリーズ。レギュラーキャストだけでなく、毎回出演するゲストにも注目。

