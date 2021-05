中川晃教 (C)ORICON NewS inc.

俳優の中川晃教(38)が6歳年下の会社員女性と3月に結婚していたことが10日、わかった。所属事務所が同日、ORICON NEWSの取材に回答した。

相手の女性とは十数年前に知人の紹介で知り合い、約2年前から交際をスタート。「ミュージックの日」の3月19日に婚姻届を提出した。所属事務所によると、「一緒に暮らしていた祖母が数年前に亡くなったことや、自粛期間中の一人暮らしを通じて結婚願望が強くなったようだ」と語っている。

中川は1982年11月5日生まれ、仙台市生まれ。2001年8月に「I Will Get Your Kiss」で歌手デビュー。俳優として、ミュージカル『モーツァルト!』では、『第10回読売演劇大賞』優秀男優賞と杉村春子賞、『第57回文化庁芸術祭賞』演劇部門・新人賞を受賞。17年には『第24回読売演劇大賞』で最優秀男優賞(ミュージカル「ジャージー・ボーイズ」)などを受賞している。

